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Держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі прибули до Києва

12:26, 11 вересня 2024
Держсекретар США та міністр закордонних справ Великої Британії обговорять ситуацію на фронті та зимові потреби України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі прибули до Києва
Джерело фото: Радіо Свобода
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Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули до України з офіційним візитом. Це перша спільна поїздка глав дипломатичних відомств обох країн за останні роки.

Під час свого візиту до Києва Блінкен планує ознайомитися із ситуацією на фронті та обговорити з українськими офіційними особами потреби України в контексті наближення зимового періоду. Радник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Блінкен підтвердить підтримку США у зусиллях України з захисту та відвоювання територій, захоплених росією.

Кірбі також повідомив, що в Києві відбудеться обговорення мирних пропозицій президента Володимира Зеленського. «Безумовно, завершення (війни - ред.) шляхом переговорів - це найбільш вірогідний результат у цьому випадку. Але коли це станеться, а також за яких умов і обставин - це вирішуватиме президент Зеленський», – додав Кірбі.

Очікується, що під час візиту Блінкен і Леммі зустрінуться з високопосадовцями українського уряду для обговорення подальших кроків у співпраці.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден «не виключає», що Україна може отримати дозвіл на удари по території рф далекобійною зброєю. Крім того, 13 вересня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорить із президентом США Джо Байден дозвіл України на далекобійні удари по території росії.

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