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BMW відкликає 1,5 млн автомобілів через проблеми з гальмами

12:34, 11 вересня 2024
Окрім відкликання, планується також призупинити поставки 320 000 автомобілів, які ще не були передані клієнтам.
BMW відкликає 1,5 млн автомобілів через проблеми з гальмами
Джерело фото: Christian Velitchkov / Unsplash
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Німецький концерн BMW у вівторок оголосив про масштабне відкликання транспортних засобів, а також заборону на доставку автомобілів, які ще не надійшли до клієнтів. Про це пише DPA.

У BMW кажуть, що проблеми з гальмівною системою стосуються понад 1,5 мільйона автомобілів у цілому та спричинили гарантійні витрати у високому тризначному діапазоні мільйонів у поточному кварталі.

Окрім відкликання, планується також призупинити поставки 320 000 автомобілів, які ще не були передані клієнтам.

Компанія зі штаб-квартирою в Мюнхені заявила, що це фактично призведе до негативних показників продажів у всьому світі в другій половині року.

Раніше повідомлялося, що німецький концерн BMW обігнав Tesla і став лідером продажів електромобілів у Європі.

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