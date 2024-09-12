США хотят получить от Зеленского детальный план ударов по рф — Bloomberg

США хотят лучше понять цели Украины.

США планируют получить от Президента Украины Владимира Зеленского детали его планов по нанесению ударов по территории россии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

Источники утверждают, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, побывавшие 11 сентября в Киеве, планировали подтолкнуть Зеленского и его команду к изложению долгосрочного плана войны на следующий год. Таким образом, США хотят лучше понять цели Киев и как поддержка Запада поможет достичь этих целей, прежде чем принимать решения по разрешению на удары вглубь россии.

Bloomberg добавляет, что на этой неделе не ожидается существенных изменений в позиции США по дальнобойным ударам по российской территории.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден «не исключает», что Украина может получить разрешение на удары по территории РФ дальнобойным оружием. Кроме того, 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США Джо Байден разрешение Украины на дальнобойные удары по территории россии.

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