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У Держпраці пояснили, як оформити суміщення посад

13:33, 14 вересня 2024
Суміщення посад може бути встановлено за заявою працівника або на підставі прийнятого роботодавцем рішення.
У Держпраці пояснили, як оформити суміщення посад
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Державна служба з питань праці пояснила,  як оформити суміщення посад.

Суміщення посад може бути встановлено за заявою працівника або на підставі прийнятого роботодавцем рішення.

Якщо суміщення ініційовано роботодавцем, працівник має бути повідомлений про зміни в організації виробництва та праці згідно з частиною 3 статті 32 Кодексу законів про працю України не пізніше ніж за два місяці. Оформлюється суміщення професій (посад) наказом роботодавця.

Оскільки працівник продовжує обіймати свою основну посаду, записи про суміщення до особової картки працівника та трудової книжки не вносяться. В наказі в обов’язковому порядку вказують назву професії (посади), за якою відбуватиметься суміщення, умови виконання роботи та розмір доплати до посадового окладу.

Тобто якщо із працівником укладено письмовий трудовий договір, для оформлення суміщення посад не потрібно укладати новий трудовий договір чи вносити зміни до наявного трудового договору за допомогою укладання додаткової угоди. Достатньо наказу керівника підприємства із обов’язковими вимогами зазначеними вище.

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