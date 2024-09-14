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В Гоструда объяснили, как оформить совмещение должностей

13:33, 14 сентября 2024
Совмещение должностей может быть установлено по заявлению работника или на основании принятого работодателем решения.
В Гоструда объяснили, как оформить совмещение должностей
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Государственная служба по вопросам труда объяснила, как оформить совмещение должностей.

Совмещение должностей может быть установлено по заявлению работника или на основании принятого работодателем решения.

Если совмещение инициировано работодателем, работник должен быть поставлен в известность об изменениях в организации производства и труда согласно части 3 статьи 32 Кодекса законов о труде Украины не позднее чем за два месяца. Оформляется совмещение профессий (должностей) приказом работодателя.

Поскольку работник продолжает занимать свою основную должность, записи о совмещении к личной карточке работника и трудовой книжки не вносятся. В приказе в обязательном порядке указывают название профессии (должности), по которой будет происходить совмещение, условия выполнения работы и размер доплаты к должностному окладу.

То есть, если с работником заключен письменный трудовой договор, для оформления совмещения должностей не нужно заключать новый трудовой договор или вносить изменения в существующий трудовой договор посредством заключения дополнительного соглашения. Достаточно приказа руководителя предприятия с обязательными требованиями, указанными выше.

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