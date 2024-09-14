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Германия приняла четкое решение, — Олаф Шольц объяснил свою позицию по дальнобойным ракетам

12:54, 14 сентября 2024
Германия в который раз отказалась отправить Украине ракеты Taurus.
Германия приняла четкое решение, — Олаф Шольц объяснил свою позицию по дальнобойным ракетам
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет отправлять в Украину ракеты дальнего радиуса действия Taurus, передает The Guardian.

Он отметил, что Германия "приняла четкое решение о том, что мы будем делать, а что нет".

"Это решение не изменится", – подчеркнул канцлер.

Напомним, что арезидент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером дальнобойные возможности для Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент Байден «не исключает», что Украина может получить разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием.

Президент США Байден может позволить Украине удары вглубь рф, но не американским оружием.

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