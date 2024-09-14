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Що робити, якщо вдома знайшли кажана — поради Київського зоопарку

15:25, 14 вересня 2024
Фахівці радять зберігати спокій, вимикати світло, відкривати вікна і спрямовувати кажанів до виходу за допомогою тканини.
Що робити, якщо вдома знайшли кажана — поради Київського зоопарку
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В Україні почався період міграції кажанів, тож спеціалісти рекомендують не лякатися, якщо в оселі з'являться несподівані "гості". Відомо, що усі види українських кажанів належать до Червоної книги та є рідкісними, тому їхнє збереження є захистом для української природи.

Фахівці Київського зоопарку розповіли, що робити, якщо вдома знайшли кажана:

- Якщо кажани залетіли  у помешкання, будь ласка, не панікуйте та не лякайтесь, вони вам не нашкодять.

- У жодному разі не намагайтесь збити тварину в польоті. Спробуйте вимкнути світло, повністю відчинити вікно та ганчіркою направити політ кажанів у його сторону.

- Якщо не вдається, дочекайтесь, поки тварини заспокояться та зупинять політ. Вдягніть цупкі будівельні рукавиці або візьміть ганчірку із цупкої тканини та обережно зберіть кажанів до картонної коробки.

- Не використовуйте як субстрат флісові ганчірки чи інші матеріали, в яких кажан може заплутатись кігтями.

- Випустіть тварин із коробки на вулиці з настанням темряви.

Нагадаємо, що у Києві в один з житлових будинків потрапило понад 350 кажанів.

У Луцьку близько 60 кажанів залетіли до квартири. 

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