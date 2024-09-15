В Одесской области двое мужчин угрожали гранатой женщине из-за развода

Двое мужчин могут получить до семи лет тюрьмы.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области задержали двух мужчин, которые угрожали своим близким боевыми гранатами. Один из них уже отправлен на скамью подсудимых, обоим грозит до семи лет заключения. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Инциденты произошли в Измаиле и в одном из сел Татарбунарской общины. В Измаиле женщина обратилась на спецлинию «102», сообщив, что во время ссоры сосед принес гранату и пригрозил ее использовать, если она не будет вести себя «должным образом». Мужчина после угрозы покинул место происшествия. В другом случае, житель Татарбунарской громады угрожал взорвать гранату своей жене из-за ее намерения развестись.

Правоохранители оперативно прибыли на места событий и изъяли боеприпасы. В Измаиле граната была спрятана в доме пожилой женщины, которой злоумышленник помогал по хозяйству. А в Татарбунарах боеприпасы были обнаружены по месту жительства подозреваемого.

Эксперты подтвердили, что изъятые гранаты Ф-1 являются боевыми и пригодными к взрыву. Обоим правонарушителям предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов. Следствие в отношении 47-летнего жителя Татарбунарщины уже завершено, а его дело передано в суд. Расследование в отношении 46-летнего измаильца еще продолжается.

Правоохранители отмечают, что согласно ч. 3 ст. 263 УКУ, лица, которые добровольно сдают оружие или боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.

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