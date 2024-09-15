На Киевщине мужчина забил женщину до смерти и закопал ее тело в лесу

Полиция задержала жителя Славутича, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник фото: pol.kyivregion

На Киевщине задержали 54-летнего жителя Славутича, который во время конфликта нанес смертельные повреждения своей знакомой и попытался скрыть преступление. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Инцидент произошел 9 сентября, когда в полицию обратилась мать 33-летней женщины с сообщением о ее исчезновении. Правоохранители установили, что накануне женщина находилась в компании двух мужчин, с которыми употребляла алкоголь. После того, как один из них ушел домой, между погибшей и подозреваемым произошел конфликт. Мужчина начал бить женщину руками по голове и телу, от чего она скончалась на месте.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый поместил тело в багажник своего автомобиля, вывез его в лес неподалеку Славутича и закопал.

Полиция оперативно задержала преступника и доставила в изолятор временного содержания. При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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