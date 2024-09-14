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Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців, серед них — захисники Маріуполя та Азовсталі

14:49, 14 вересня 2024
Серед повернених — захисники з Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини.
Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців, серед них — захисники Маріуполя та Азовсталі
Джерело фото: Володимир Зеленський
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14 вересня, в рамках обміну полонених з російською федерацією, Україні вдалося повернути 103 військовослужбовців Збройних сил. Серед них — 82 рядових і сержантів, а також 21 офіцер.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських», — зазначив президент у своєму повідомленні.

Джерело фото: Володимир Зеленський

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