Ілон Маск створив приватну спецслужбу безпеки для захисту від погроз і переслідувань

Ілон Маск найняв 20 професійних охоронців для захисту, які перевіряють його маршрути та місця перебування.

Джерело фото: vctr.media

Американський мільярдер Ілон Маск створив власну приватну спецслужбу безпеки, щоб захистити себе від погроз і переслідувань. Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з інформацією видання, Маск регулярно стикається з небезпекою, що спонукало його до заснування охоронної компанії під назвою Foundation Security. Команда з приблизно 20 професійних охоронців відповідає за безпеку мільярдера, перевіряючи його маршрути і місця перебування.

Витрати на охорону Маска досягають мільйонів доларів, що значно перевищує витрати інших багатіїв. Для Маска навіть придумали кодове ім'я «Вояджер», яке може асоціюватися зі знаменитою місією NASA.

Згідно з інформацією, Маск не залишає свою охоронну команду, яка включає озброєних охоронців і постійного медичного працівника. Враховуючи його статки, які перевищують 250 мільярдів доларів, забезпечення безпеки має сенс, адже таке багатство несе реальні ризики.

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