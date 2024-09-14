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В Киевской области предотвратили застройку коттеджами 60 га леса

17:51, 14 сентября 2024
Часть земель выбыла из государственной собственности на основании незаконных распоряжений, остальные же на основании поддельных государственных актов были переведены в земли для сельскохозяйственного использования.
В Киевской области предотвратили застройку коттеджами 60 га леса
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В Киевской области планировали застроить коттеджами 60 га леса, который имеет особое значение для экологии столичного региона. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Прокуратура восстановила право собственности государства на лес, что имеет особое значение для экологии столичного региона. По четырем делам удовлетворены иски к юридическим лицам о возвращении лесных земель в Бориспольском районе общей площадью более 60 га.

Отмечается, что удалось спасти сосново-дубовый лес с насаждениями возрастом 70-80 лет, краснокнижной растительностью и разнообразным животным миром.

Как стало известно, в 2008 году часть массива выбыла из государственной собственности на основании незаконных распоряжений районной государственной администрации в частную собственность 14 физических лиц. Остальные же на основании поддельных государственных актов – переведены в земли для сельскохозяйственного использования.

В дальнейшем для придания законности схеме выведения земель из состава земель лесохозяйственного назначения по ним были заключены гражданско-правовые соглашения. В результате участки были аккумулированы в собственности ряда связанных между собой юридических лиц.

По предварительной информации, территория предусматривалась для застройки коттеджными городками, что повлекло бы за собой фактическое уничтожение лесных земель.

Суды согласились с позицией прокуратуры по поводу их противоправного выбытия из государственной собственности и истребовали их из чужого незаконного владения.

Во исполнение судебных решений зарегистрировано право собственности на эти земельные участки за государством в лице Кабинета Министров.

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