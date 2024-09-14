Должен ли быть в штате лаборатории врач по гигиене труда — разъяснение

Гоструда отмечают, что в штате лаборатории должен быть врач по гигиене труда.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, должен ли быть в штате лаборатории врач по гигиене труда.

Да, в штате лаборатории должен быть врач по гигиене труда.

Согласно п.3.3 Порядка аттестации лабораторий на проведение гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса, утвержденного совместным приказом Минсоцполитики и Минздрава от 29.05.2018 №784/1012 гигиенические исследования факторов производственной среды и трудового процесса трудовые договоры с работниками, получившими степень высшего медицинского образования, имеют специализацию по гигиене труда и в случаях, предусмотренных законодательством, прошли повышение квалификации.

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