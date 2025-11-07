Суд скасував звернення міськради, яке фактично закликало до заборони абортів — створено перший прецедент в Україні

Як вказує громадська організація, у рішенні суду зазначено, що міська рада вийшла за межі своїх повноважень.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував звернення «Про захист життя зачатих дітей і припинення абортів в українському народі» Івано-Франківської міської ради, яка зверталася до Верховної Ради, Президента та Прем’єр-міністра.

Про це повідомила громадська організація «Марш Жінок».

Суд ухвалив рішення 29 жовтня, ставши на бік позивачок.

Як вказує громадська організація, у рішенні суду зазначено, що міська рада вийшла за межі своїх повноважень, а її звернення є дискримінаційним і безпідставним. Органи місцевого самоврядування не мають права втручатися у сферу репродуктивних прав.

«Це рішення — прецедент. Воно підтверджує, що права жінок на власне тіло і вибір захищені законом», — наголосила адвокатка Євгенія Гузь.

В організації підкреслили, що це перше судове рішення в Україні, яке юридично підтвердило:

місцева влада не може втручатися у репродуктивні права;

право жінки розпоряджатися власним тілом є частиною конституційних свобод;

політичні декларації не можуть обмежувати доступ до медичних послуг.

