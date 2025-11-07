Суд отменил обращение горсовета, фактически призывавшее к запрету абортов — создан первый прецедент в Украине

Как указывает организация, в решении суда отмечено, что городской совет вышел за пределы своих полномочий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ивано-Франковский окружной административный суд отменил обращение «О защите жизни зачатых детей и прекращении абортов в украинском народе» Ивано-Франковского городского совета, который направил его в Верховную Раду, Президенту и Премьер-министру.

Об этом сообщила общественная организация «Марш Женщин».

Суд принял решение 29 октября, встав на сторону истиц.

Как указывает организация, в решении суда отмечено, что городской совет вышел за пределы своих полномочий, а его обращение является дискриминационным и безосновательным. Органы местного самоуправления не имеют права вмешиваться в сферу репродуктивных прав.

«Это решение — прецедент. Оно подтверждает, что права женщин на собственное тело и выбор защищены законом», — подчеркнула адвокат Евгения Гузь.

В организации отметили, что это первое судебное решение в Украине, которое юридически подтвердило:

местная власть не может вмешиваться в репродуктивные права;

право женщины распоряжаться собственным телом является частью конституционных свобод;

политические декларации не могут ограничивать доступ к медицинским услугам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.