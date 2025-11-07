Як отримати витяг з Держреєстру актів цивільного стану для спадщини чи виїзду за кордон – пояснення

Мін’юст назвав перелік осіб і установ, які мають право на витяг з ДРАЦС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції пояснило порядок отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян — офіційного документа, необхідного для вирішення юридичних питань, таких як оформлення спадщини, підтвердження родинних зв’язків, зміна імені чи підготовка документів для закордону. Витяг містить додаткові відомості, яких немає у свідоцтвах про народження, шлюб чи смерть.

Державний реєстр актів цивільного стану — це електронна система, яка зберігає дані про акти цивільного стану, їхні зміни, поновлення, анулювання, а також інформацію про видані свідоцтва та витяги. Реєстр ведуть відділи державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Актами цивільного стану вважаються події чи дії, що впливають на правовий статус особи, зокрема народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені та смерть. Персональні дані в актових записах є конфіденційними.

Форми витягів

Витяги з Реєстру видають за запитами фізичних осіб, державних органів, місцевого самоврядування чи через прямий доступ посадовців і нотаріусів. Вони бувають двох типів: а) витяг із окремими відомостями про актовий запис, його зміни чи інформацію про його відсутність; б) повний витяг із усіма даними актового запису, змінами чи інформацією про його відсутність.

Хто може отримати витяг?

Особи від 16 років — щодо себе чи своїх родичів за умови пред’явлення паспорта та документів, що підтверджують родинні зв’язки.

Батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи адміністрація дитячих закладів — для витягу про народження дитини (за наявності довіреності та паспорта). Батькам, позбавленим прав, витяг не видають.

Представники фізичних осіб.

Банки та фінансові установи з ліцензією на кредитування — за письмової згоди особи, чиї дані запитуються.

Для витягу про смерть: другий з подружжя, батьки, діти, брати, сестри, онуки, дід чи баба, спадкоємці (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки чи право на спадщину), вигодонабувачі за договорами страхування чи спадковими договорами, банки (за наявності документів про борги померлого), власники чи користувачі суміжних земельних ділянок (з підтвердженням кадастрових номерів).

Банки — для витягів про шлюб, розірвання шлюбу чи зміну імені за згодою особи.

Куди звертатися? Заяву на витяг можна подати до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану на підконтрольній Україні території, Центру надання адміністративних послуг або через Портал Дія. Місце проживання чи реєстрації акту не впливає. У заяві вказують:

ПІБ, дату та місце народження особи;

серію, номер свідоцтва та дату його видачі;

реєстраційний номер актового запису.

До заяви додають документ про сплату 73 грн за витяг. Безкоштовно витяги видають судам, органам досудового розслідування, нотаріусам, держорганам, закладам охорони здоров’я чи освіти, особам за кордоном (для вручення через іноземні органи), а також для отримання допомоги на народження чи поховання, визнання спадщини відумерлою чи для кредиторів спадкодавця. Відмову у видачі витягу можна оскаржити в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.