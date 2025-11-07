Практика судов
  1. В Украине

Как получить выписку из Госреестра актов гражданского состояния для наследства или выезда за границу – объяснение

12:30, 7 ноября 2025
Минюст назвал перечень лиц и учреждений, имеющих право на выписку из ГРАГС.
Как получить выписку из Госреестра актов гражданского состояния для наследства или выезда за границу – объяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции объяснило порядок получения выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан – официального документа, необходимого для решения юридических вопросов, таких как оформление наследства, подтверждение родственных связей, изменение имени или подготовка документов для выезда за границу. Выписка содержит дополнительные сведения, которых нет в свидетельствах о рождении, браке или смерти.

Государственный реестр актов гражданского состояния — это электронная система, которая хранит данные об актах гражданского состояния, их изменениях, обновлениях, аннулировании, а также информацию о выданных свидетельствах и выписках. Реестр ведут отделы государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния». Актами гражданского состояния считаются события или действия, влияющие на правовой статус лица, в частности рождение, брак, расторжение брака, изменение имени и смерть. Персональные данные в актовых записях являются конфиденциальными.

Формы выписок

Выписки из Реестра выдаются по запросам физических лиц, государственных органов, местного самоуправления или через прямой доступ должностных лиц и нотариусов. Они бывают двух типов: а) выписка с отдельными сведениями об актовой записи, ее изменениях или информации об ее отсутствии; б) полная выписка со всеми данными актовой записи, изменениями или информацией об ее отсутствии.

Кто может получить выписку?

  • Лица от 16 лет — в отношении себя или своих родственников при предъявлении паспорта и документов, подтверждающих родственные связи.
  • Родители, усыновители, опекуны, попечители или администрация детских учреждений — для выписки о рождении ребенка (при наличии доверенности и паспорта). Родителям, лишенным прав, выписка не выдается.
  • Представители физических лиц.
  • Банки и финансовые учреждения с лицензией на кредитование — при письменном согласии лица, чьи данные запрашиваются.
  • Для выписки о смерти: второй из супругов, родители, дети, братья, сестры, внуки, дед или бабушка, наследники (при наличии документов, подтверждающих родственные связи или право на наследство), выгодоприобретатели по договорам страхования или наследственным договорам, банки (при наличии документов о долгах умершего), владельцы или пользователи смежных земельных участков (с подтверждением кадастровых номеров).
  • Банки — для выписок о браке, расторжении брака или смене имени с согласия лица.

Куда обращаться? Заявление на выписку можно подать в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на подконтрольной Украине территории, Центр предоставления административных услуг или через Портал Дия. Место проживания или регистрации акта не влияет. В заявлении указывают:

  • ФИО, дату и место рождения лица;
  • серию, номер свидетельства и дату его выдачи;
  • регистрационный номер актовой записи.

К заявлению прилагают документ об уплате 73 грн за выписку. Бесплатно выписки выдаются судам, органам досудебного расследования, нотариусам, госорганам, учреждениям здравоохранения или образования, лицам за рубежом (для вручения через иностранные органы), а также для получения помощи на рождение или похороны, признания наследства вымершим или для кредиторов наследодателя. Отказ в выдаче выписки можно обжаловать в суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

наследство Министерство юстиции Украины пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва