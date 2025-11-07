Как получить выписку из Госреестра актов гражданского состояния для наследства или выезда за границу – объяснение

Министерство юстиции объяснило порядок получения выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан – официального документа, необходимого для решения юридических вопросов, таких как оформление наследства, подтверждение родственных связей, изменение имени или подготовка документов для выезда за границу. Выписка содержит дополнительные сведения, которых нет в свидетельствах о рождении, браке или смерти.
Государственный реестр актов гражданского состояния — это электронная система, которая хранит данные об актах гражданского состояния, их изменениях, обновлениях, аннулировании, а также информацию о выданных свидетельствах и выписках. Реестр ведут отделы государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния». Актами гражданского состояния считаются события или действия, влияющие на правовой статус лица, в частности рождение, брак, расторжение брака, изменение имени и смерть. Персональные данные в актовых записях являются конфиденциальными.
Формы выписок
Выписки из Реестра выдаются по запросам физических лиц, государственных органов, местного самоуправления или через прямой доступ должностных лиц и нотариусов. Они бывают двух типов: а) выписка с отдельными сведениями об актовой записи, ее изменениях или информации об ее отсутствии; б) полная выписка со всеми данными актовой записи, изменениями или информацией об ее отсутствии.
Кто может получить выписку?
Куда обращаться? Заявление на выписку можно подать в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на подконтрольной Украине территории, Центр предоставления административных услуг или через Портал Дия. Место проживания или регистрации акта не влияет. В заявлении указывают:
К заявлению прилагают документ об уплате 73 грн за выписку. Бесплатно выписки выдаются судам, органам досудебного расследования, нотариусам, госорганам, учреждениям здравоохранения или образования, лицам за рубежом (для вручения через иностранные органы), а также для получения помощи на рождение или похороны, признания наследства вымершим или для кредиторов наследодателя. Отказ в выдаче выписки можно обжаловать в суде.
