Как получить выписку из Госреестра актов гражданского состояния для наследства или выезда за границу – объяснение

Минюст назвал перечень лиц и учреждений, имеющих право на выписку из ГРАГС.

Министерство юстиции объяснило порядок получения выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан – официального документа, необходимого для решения юридических вопросов, таких как оформление наследства, подтверждение родственных связей, изменение имени или подготовка документов для выезда за границу. Выписка содержит дополнительные сведения, которых нет в свидетельствах о рождении, браке или смерти.

Государственный реестр актов гражданского состояния — это электронная система, которая хранит данные об актах гражданского состояния, их изменениях, обновлениях, аннулировании, а также информацию о выданных свидетельствах и выписках. Реестр ведут отделы государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния». Актами гражданского состояния считаются события или действия, влияющие на правовой статус лица, в частности рождение, брак, расторжение брака, изменение имени и смерть. Персональные данные в актовых записях являются конфиденциальными.

Формы выписок

Выписки из Реестра выдаются по запросам физических лиц, государственных органов, местного самоуправления или через прямой доступ должностных лиц и нотариусов. Они бывают двух типов: а) выписка с отдельными сведениями об актовой записи, ее изменениях или информации об ее отсутствии; б) полная выписка со всеми данными актовой записи, изменениями или информацией об ее отсутствии.

Кто может получить выписку?

Лица от 16 лет — в отношении себя или своих родственников при предъявлении паспорта и документов, подтверждающих родственные связи.

Родители, усыновители, опекуны, попечители или администрация детских учреждений — для выписки о рождении ребенка (при наличии доверенности и паспорта). Родителям, лишенным прав, выписка не выдается.

Представители физических лиц.

Банки и финансовые учреждения с лицензией на кредитование — при письменном согласии лица, чьи данные запрашиваются.

Для выписки о смерти: второй из супругов, родители, дети, братья, сестры, внуки, дед или бабушка, наследники (при наличии документов, подтверждающих родственные связи или право на наследство), выгодоприобретатели по договорам страхования или наследственным договорам, банки (при наличии документов о долгах умершего), владельцы или пользователи смежных земельных участков (с подтверждением кадастровых номеров).

Банки — для выписок о браке, расторжении брака или смене имени с согласия лица.

Куда обращаться? Заявление на выписку можно подать в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на подконтрольной Украине территории, Центр предоставления административных услуг или через Портал Дия. Место проживания или регистрации акта не влияет. В заявлении указывают:

ФИО, дату и место рождения лица;

серию, номер свидетельства и дату его выдачи;

регистрационный номер актовой записи.

К заявлению прилагают документ об уплате 73 грн за выписку. Бесплатно выписки выдаются судам, органам досудебного расследования, нотариусам, госорганам, учреждениям здравоохранения или образования, лицам за рубежом (для вручения через иностранные органы), а также для получения помощи на рождение или похороны, признания наследства вымершим или для кредиторов наследодателя. Отказ в выдаче выписки можно обжаловать в суде.

