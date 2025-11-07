В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №14186 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення у сфері охорони недоторканості державних кордонів».

Документ пропонує доповнити Кодекс новою статтею 332³ – «Організація незаконної міграції», яка встановлює покарання для осіб, що сприяють незаконному в’їзду, перебуванню, транзиту або виїзду іноземців та осіб без громадянства з України.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт спрямований на посилення боротьби з незаконною міграцією та зміцнення національної безпеки. Для цього пропонується оновити кримінально-правові норми, щоб вони чітко визначали відповідальність за дії, пов’язані з організацією чи сприянням незаконному перетину державного кордону.

Йдеться не лише про безпосереднє переправлення осіб через кордон, а й про будь-яку допомогу – надання транспорту, документів, фінансів, ресурсів чи усунення перешкод. Це дозволяє усунути прогалини в законодавстві й дає змогу однозначно кваліфікувати дії осіб, причетних до організації незаконної міграції.

Крім того, проєкт запроваджує чітку систему обтяжувальних обставин, які впливають на суворість покарання. До них належать корисливі мотиви, повторне вчинення злочину, участь групи осіб за попередньою змовою, використання службового становища, а також випадки, коли дії створюють небезпеку для життя чи здоров’я людини або супроводжуються приниженням її гідності. У документі передбачено градацію покарань залежно від тяжкості правопорушення.

Серед санкцій – обмеження чи позбавлення волі, заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також конфіскація майна й транспортних засобів. Така система покликана не лише карати, а й запобігати подібним злочинам у майбутньому.

Законопроєкт деталізує відповідальність за співучасть в організації незаконної міграції. Кримінальне покарання поширюватиметься на всіх, хто надавав поради, інструкції чи ресурси для скоєння злочину – навіть якщо ці дії не були реалізовані безпосередньо. Це дозволить уникнути ситуацій, коли організатори залишаються безкарними.

Незаконна міграція – це не лише питання перетину лінії державного кордону. Вона має глибші наслідки: підвищує рівень злочинності, створює ризики для громадської безпеки, підриває ефективність роботи правоохоронців і державного управління. Саме тому в умовах війни це питання набуває особливої ваги. Правоохоронним органам потрібні чіткі норми, які дозволять діяти рішуче, не залишаючи простору для подвійного тлумачення чи безкарності.

До цього часу в ККУ не існувало окремої статті, яка б визначала відповідальність за організацію незаконної міграції. Ця прогалина створювала умови для уникнення покарання й послаблювала довіру суспільства до правової системи.

Новий законопроєкт має на меті це змінити – встановити чіткі межі відповідальності та підвищити ефективність протидії правопорушенням у міграційній сфері.

Відповідно до документу, у КК з’явиться нова стаття 332³ «Організація незаконної міграції», яка чітко визначає покарання за організацію або будь-яке сприяння незаконному в’їзду, перебуванню, транзиту чи виїзду іноземців або осіб без громадянства. Законопроєкт створює зрозумілий правовий механізм, що підсилює позиції правоохоронців, зміцнює правову визначеність та сприяє захисту територіальної цілісності держави.

Важливо, що документ узгоджується з міжнародними зобов’язаннями України. Запропонована стаття відповідає Протоколу проти незаконного ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності - відому як Палермська конвенція. У цьому міжнародному документі наголошується: держави повинні криміналізувати організацію чи сприяння незаконній міграції, особливо якщо такі дії вчинені умисно або з метою отримання матеріальної вигоди.

Згідно зі статтею 3 Протоколу, незаконне ввезення мігрантів означає будь-яку форму організації або допомоги у незаконному в’їзді людини в державу, громадянином якої вона не є, за фінансову чи іншу вигоду. Саме це положення відображене у першій частині статті 332³. А друга частина враховує вимоги пункту 3 статті 6 Протоколу, де зазначено обтяжувальні обставини – дії, що ставлять під загрозу життя чи безпеку мігрантів або супроводжуються жорстоким, принизливим поводженням. Саме тому у законопроєкті передбачено посилене покарання у випадках, коли злочин скоєно з корисливих мотивів, повторно, групою осіб чи із використанням службового становища.

Таким чином, нова стаття 332³ не лише усуває прогалини у вітчизняному законодавстві, а й робить українське право більш узгодженим із міжнародними стандартами. Це важливий крок до підвищення ефективності державної політики у сфері безпеки, зміцнення правопорядку та протидії транснаціональній організованій злочинності.

