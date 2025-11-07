В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Источник фото: Государственная пограничная служба

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14186 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений о преступлениях в сфере охраны неприкосновенности государственных границ».

Документ предлагает дополнить Кодекс новой статьей 332³ – «Организация незаконной миграции», которая устанавливает наказание для лиц, содействующих незаконному въезду, пребыванию, транзиту или выезду иностранцев и лиц без гражданства из Украины.

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на усиление борьбы с незаконной миграцией и укрепление национальной безопасности. Для этого предлагается обновить уголовно-правовые нормы, чтобы они четко определяли ответственность за действия, связанные с организацией или содействием незаконному пересечению государственной границы.

Речь идет не только о непосредственном переправлении лиц через границу, но и о любой помощи – предоставлении транспорта, документов, финансов, ресурсов или устранении препятствий. Это позволяет устранить пробелы в законодательстве и дает возможность однозначно квалифицировать действия лиц, причастных к организации незаконной миграции.

Кроме того, проект вводит четкую систему отягчающих обстоятельств, влияющих на строгость наказания. К ним относятся корыстные мотивы, повторное совершение преступления, участие группы лиц по предварительному сговору, использование служебного положения, а также случаи, когда действия создают опасность для жизни или здоровья человека либо сопровождаются унижением его достоинства. В документе предусмотрена градация наказаний в зависимости от тяжести правонарушения.

Среди санкций – ограничение или лишение свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также конфискация имущества и транспортных средств. Такая система призвана не только карать, но и предотвращать подобные преступления в будущем.

Законопроект детализирует ответственность за соучастие в организации незаконной миграции. Уголовная ответственность будет распространяться на всех, кто давал советы, инструкции или ресурсы для совершения преступления – даже если эти действия не были реализованы непосредственно. Это позволит избежать ситуаций, когда организаторы остаются безнаказанными.

Незаконная миграция – это не только вопрос пересечения линии государственной границы. Она имеет более глубокие последствия: повышает уровень преступности, создает риски для общественной безопасности, подрывает эффективность работы правоохранителей и государственного управления. Именно поэтому в условиях войны этот вопрос приобретает особую значимость. Правоохранительным органам нужны четкие нормы, которые позволят действовать решительно, не оставляя пространства для двойного толкования или безнаказанности.

До этого времени в УКУ не существовало отдельной статьи, определяющей ответственность за организацию незаконной миграции. Этот пробел создавал условия для избежания наказания и ослаблял доверие общества к правовой системе.

Новый законопроект направлен на изменение этой ситуации – установление четких границ ответственности и повышение эффективности противодействия правонарушениям в миграционной сфере.

Согласно документу, в УК появится новая статья 332³ «Организация незаконной миграции», которая четко определяет наказание за организацию или любое содействие незаконному въезду, пребыванию, транзиту или выезду иностранцев или лиц без гражданства. Законопроект создает понятный правовой механизм, который усиливает позиции правоохранителей, укрепляет правовую определенность и способствует защите территориальной целостности государства.

Важно, что документ согласуется с международными обязательствами Украины. Предлагаемая статья соответствует Протоколу против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности – известную как Палермская конвенция. В этом международном документе подчеркивается: государства должны криминализировать организацию или содействие незаконной миграции, особенно если такие действия совершены умышленно или с целью получения материальной выгоды.

Согласно статье 3 Протокола, незаконный ввоз мигрантов означает любую форму организации или помощи в незаконном въезде человека в государство, гражданином которого он не является, за финансовую или иную выгоду. Именно это положение отражено в первой части статьи 332³. А вторая часть учитывает требования пункта 3 статьи 6 Протокола, где указаны отягчающие обстоятельства – действия, ставящие под угрозу жизнь или безопасность мигрантов либо сопровождающиеся жестоким, унижающим обращением. Именно поэтому в законопроекте предусмотрено усиленное наказание в случаях, когда преступление совершено с корыстных мотивов, повторно, группой лиц или с использованием служебного положения.

Таким образом, новая статья 332³ не только устраняет пробелы во внутреннем законодательстве, но и делает украинское право более согласованным с международными стандартами. Это важный шаг к повышению эффективности государственной политики в сфере безопасности, укреплению правопорядка и противодействию транснациональной организованной преступности.

