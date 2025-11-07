Поліція затримала групу шахраїв, один із них видавав себе за «кузена» Єрмака

Один із зловмисників називав себе «кузеном» Андрія Єрмака і вимагав 100 тисяч доларів за «посаду в Офісі Президента».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про викриття групи шахраїв, які використовували його ім’я для отримання грошей.

«Щойно дізнався від поліції, що вони зловили “на гарячому” групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка», — зазначив Єрмак.

За його словами, зловмисники вимагали 100 тисяч доларів за нібито «допомогу» у працевлаштуванні людини на високу посаду в Офісі Президента.

«Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання», — наголосив керівник ОП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.