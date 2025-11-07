Практика судов
Полиция задержала группу мошенников, один из них выдавал себя за «кузена» Ермака

14:21, 7 ноября 2025
Один из злоумышленников называл себя «кузеном» Андрея Ермака и требовал 100 тысяч долларов за «должность в Офисе Президента».
Полиция задержала группу мошенников, один из них выдавал себя за «кузена» Ермака
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о разоблачении группы мошенников, которые использовали его имя для получения денег.

«Только что узнал от полиции, что они поймали “с поличным” группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который называл себя моим двоюродным братом. Конечно, это мошеннический вымысел», — отметил Ермак.

По его словам, злоумышленники требовали 100 тысяч долларов за якобы «помощь» в трудоустройстве человека на высокую должность в Офисе Президента.

«Уверен, что преступники получат справедливое наказание», — подчеркнул руководитель ОП.

