Польща та Румунія розгортають американські AI-системи протидії дронам Merops

13:06, 7 листопада 2025
Технологія виявляє та нейтралізує БПЛА за допомогою ШІ, Данія також приєдналася до ініціативи.
Польща та Румунія розгортають американські AI-системи протидії дронам Merops
Фото ілюстративне
Польща та Румунія розпочали розгортання систем протидії дронам Merops американського виробництва, які використовують штучний інтелект для виявлення та знищення безпілотників. Про це повідомляє Associated Press.

За словами представників НАТО, мета проєкту — посилити оборону від Норвегії до Туреччини, створивши на кордоні з Росією так звану «східну лінію стримування», яка зробить будь-яку агресію Москви надто ризикованою. Система Merops компактна, вміщується в кузов пікапа і працює автономно навіть за глушіння супутникового чи електронного зв’язку.

Полковник Марк Маклелан, заступник начальника штабу Об’єднаного сухопутного командування НАТО, підкреслив точність технології: «Merops забезпечує надійне виявлення, розрізняє дрони від птахів чи літаків і передає координати загроз наземним або повітряним силам. Знищення дронів коштує значно менше, ніж запуск F-35 з ракетою».

Бригадний генерал Томас Ловін, заступник начальника штабу оперативного управління Сухопутних сил НАТО, додав, що система дає командирам час на оцінку ситуації перед рішенням про вогонь. Merops захищатиме критичну інфраструктуру, як аеропорти, та мобільні сили в зоні бойових дій.

Перші системи розгортають уздовж кордонів Польщі та Румунії, а Данія також вирішила придбати технологію. Розгортання триватиме 2–5 років. Ініціатива є відповіддю на російські дронові вторгнення в повітряний простір НАТО, зокрема в Польщі (20 інцидентів у вересні 2025 року), Румунії та Данії.

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

