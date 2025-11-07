Польша и Румыния развертывают американские AI-системы противодействия дронам Merops

Технология обнаруживает и нейтрализует БПЛА с помощью ИИ, Дания также присоединилась к инициативе.

Польша и Румыния начали развертывание систем противодействия дронам Merops американского производства, которые используют искусственный интеллект для обнаружения и уничтожения беспилотников. Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителей НАТО, цель проекта — усилить оборону от Норвегии до Турции, создав на границе с Россией так называемую «восточную линию сдерживания», которая сделает любую агрессию Москвы слишком рискованной. Система Merops компактна, помещается в кузов пикапа и работает автономно даже при подавлении спутниковой или электронной связи.

Полковник Марк Маклелан, заместитель начальника штаба Объединенного сухопутного командования НАТО, подчеркнул точность технологии: «Merops обеспечивает надежное обнаружение, различает дроны от птиц или самолетов и передает координаты угроз наземным или воздушным силам. Уничтожение дронов стоит значительно меньше, чем запуск F-35 с ракетой».

Бригадный генерал Томас Ловин, заместитель начальника штаба оперативного управления Сухопутных сил НАТО, добавил, что система дает командирам время на оценку ситуации перед принятием решения об открытии огня. Merops будет защищать критическую инфраструктуру, такую как аэропорты, и мобильные силы в зоне боевых действий.

Первые системы развертываются вдоль границ Польши и Румынии, а Дания также решила приобрести эту технологию. Развертывание продлится 2–5 лет. Инициатива является ответом на российские вторжения дронов в воздушное пространство НАТО, в частности в Польше (20 инцидентов в сентябре 2025 года), Румынии и Дании.

