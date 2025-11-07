Практика судов
Польша и Румыния развертывают американские AI-системы противодействия дронам Merops

13:06, 7 ноября 2025
Технология обнаруживает и нейтрализует БПЛА с помощью ИИ, Дания также присоединилась к инициативе.
Фото иллюстративное
Польша и Румыния начали развертывание систем противодействия дронам Merops американского производства, которые используют искусственный интеллект для обнаружения и уничтожения беспилотников. Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителей НАТО, цель проекта — усилить оборону от Норвегии до Турции, создав на границе с Россией так называемую «восточную линию сдерживания», которая сделает любую агрессию Москвы слишком рискованной. Система Merops компактна, помещается в кузов пикапа и работает автономно даже при подавлении спутниковой или электронной связи.

Полковник Марк Маклелан, заместитель начальника штаба Объединенного сухопутного командования НАТО, подчеркнул точность технологии: «Merops обеспечивает надежное обнаружение, различает дроны от птиц или самолетов и передает координаты угроз наземным или воздушным силам. Уничтожение дронов стоит значительно меньше, чем запуск F-35 с ракетой».

Бригадный генерал Томас Ловин, заместитель начальника штаба оперативного управления Сухопутных сил НАТО, добавил, что система дает командирам время на оценку ситуации перед принятием решения об открытии огня. Merops будет защищать критическую инфраструктуру, такую как аэропорты, и мобильные силы в зоне боевых действий.

Первые системы развертываются вдоль границ Польши и Румынии, а Дания также решила приобрести эту технологию. Развертывание продлится 2–5 лет. Инициатива является ответом на российские вторжения дронов в воздушное пространство НАТО, в частности в Польше (20 инцидентов в сентябре 2025 года), Румынии и Дании.

КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

