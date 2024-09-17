Вместо согласованного в июне странами G7 предоставления 50 млрд долларов США за счет замороженных активов рф в ЕС планируют задействовать новый план – FT

ЕС может дать Украине до 40 млрд евро кредитов вместо 50 млрд долларов, которые G7 планировали предоставить за счет замороженных активов РФ – FT.

Европейский Союз может предоставить Украине до 40 миллиардов евро кредитов до конца 2024 года, вне зависимости от участия США. Этот план может быть реализован вместо согласованного в июне странами G7 предоставления 50 млрд долларов США за счет замороженных активов рф. Об этом сообщает Financial Times.

Напомним, в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить 50 млрд долларов Украине.

«С целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях длительной обороны от войны россии, G7 достигла консенсуса относительно запуска механизма семи дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), чтобы предоставить Украине около 50 млрд долларов США дополнительного финансирование до конца года» - отметили тогда страны G7 в финальном коммюнике.

Деньги должны были выделяться на безвозвратной основе, а это означало бы, что долг Украины по такому «кредиту» увеличиваться не будет, и эти средства не будут нуждаться в возврате. «Погашаться» этот кредит должен был с доходов, которые генерируют замороженные российские активы. Напомним, что значительная часть этих активов в форме ценных бумаг заморожена на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear.

Впрочем, эти средства пока не переданы.

В середине августа министр финансов Сергей Марченко призвал западных союзников ускориться с выделением этих 50 миллиардов, утверждая, что задержки с поставками вооружений привели к росту дефицита бюджета, поэтому Киев вынужден искать деньги, чтобы платить зарплату военным. По его словам, Украина находится в очень уязвимом положении, а кредит в размере 50 миллиардов является «волшебным решением», которое позволит закупить военные товары и не допустить падения финансового состояния, что может беспокоить кредиторов, таких как МВФ.

Также украинское правительство, судя по заявлениям премьер-министра Дениса Шмыгаля, возлагало большие надежды на предоставление Украине 50 млрд долларов, чтобы закрыть потребность для государственного бюджета на 2025 год.

Впрочем, США, чтобы обеспечить стабильный поток доходов от обслуживания кредита, потребовали гарантий, обеспечивающих длительное замораживание активов рф.

Как ранее писали иностранные медиа, Еврокомиссия представила три новых варианта продления санкций в отношении замороженных российских активов, что является ключевым для обеспечения кредита в 50 миллиардов долларов от «Большой семерки».

Впрочем, как отмечает Financial Times, теперь вместо плана А рассматривается план Б, который предусматривает предоставление Украине кредитов, окончательная сумма которых может составлять от 20 до 40 миллиардов евро и будет определена Еврокомиссией после консультаций со странами-членами.

В предложении говорится о том, что необходимо срочно принять план до конца октября, чтобы заем Союза мог быть выдан до конца 2024 года.

Для принятия решения достаточно поддержки большинства государств Евросоюза. Поскольку единогласное решение не требуется, устраняется угроза, что Венгрия может ветировать план.

Как пишет FT, в рамках плана «Б» Брюссель рассматривает увеличение объема заимствований европейского сообщества и привлечение средств из общего бюджета ЕС. Для погашения кредита все равно будут использовать доходы от замороженных российских активов в размере 2,5-3 млрд. евро в год. В настоящее время эти доходы направляются в Украину через бюджет ЕС, пишет Financial Times. При этом брюссельские чиновники надеются, что США наконец компенсируют расходы, пусть и в отдаленной перспективе.

Автор: Наталья Мамченко

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