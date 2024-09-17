Во Львове осудили администратора Телеграм-канала о местах раздачи повесток

Суд решил не отправлять его в тюрьму, назначив испытательный срок.

Шевченковский районный суд Львова осудил администратора Телеграм-канала, посвященного местам раздачи повесток.

В деле № 466/8390/24 сказано, что в течение полугода — с середины января по конец июня 2024 года, гражданин распространял в открытом Telegram-канале, с более чем 1700 подписчиками, точное время и место расположения военнослужащих ТЦК.

"Распространение информации о местонахождении военнослужащих ТЦК и СП препятствовало законной деятельности. Это приводит к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана, срыву мобилизационных мероприятий, а также подрывают авторитет ВСУ в обществе. Это способствовало уклонению гражданами от выполнения определенных Законом Украины "О мобилизационной подготовке" и мобилизацию "обязанностей" - говорится в приговоре.

Между подсудимым и прокурором было подписано и утверждено соглашение о признании виновности.

По условиям договора он полностью признал свою вину. Следовательно, суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от наказания и назначили два года испытательного срока.

Телефон, которым пользовался мужчина, был конфискован в доход государства. Ноутбук обвиняемому вернули.

Ранее мы писали, что в Ровенской области разоблачили администратору Telegram-канала, где публиковали места раздачи повесток.

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