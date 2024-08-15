В Ровенской области разоблачили администратора Telegram-канала, где публиковали места раздачи повесток

Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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В Ровенской области разоблачили администратора телеграмм-канала, который осуществлял информационно-подрывную деятельность в ущерб ВСУ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что злоумышленницей оказалась жительница Ровенской области. Она создала и администрировала телеграмм-канал, где дискредитировала законную деятельность ВСУ и других военных формирований в период действия военного положения.

«В онлайн-режиме ресурс сообщал о мероприятиях, проводимых ТЦК и СП в регионе.

В частности, участники канала «сливали» актуальные места вручения военнообязанным повесткам и призвали скрываться от представителей военкоматов.

Из-за постоянного обновления информации ТГ-канал набирал немалую огласку и быстро «наращивал» аудиторию», — говорится в сообщении.

В ходе проведенных санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленницы мобильный телефон с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили указанному лицу о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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