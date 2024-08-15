Практика судов
  1. В Украине

В Ровенской области разоблачили администратора Telegram-канала, где публиковали места раздачи повесток

14:17, 15 августа 2024
Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
В Ровенской области разоблачили администратора Telegram-канала, где публиковали места раздачи повесток
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области разоблачили администратора телеграмм-канала, который осуществлял информационно-подрывную деятельность в ущерб ВСУ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что злоумышленницей оказалась жительница Ровенской области. Она создала и администрировала телеграмм-канал, где дискредитировала законную деятельность ВСУ и других военных формирований в период действия военного положения.

«В онлайн-режиме ресурс сообщал о мероприятиях, проводимых ТЦК и СП в регионе.

В частности, участники канала «сливали» актуальные места вручения военнообязанным повесткам и призвали скрываться от представителей военкоматов.

Из-за постоянного обновления информации ТГ-канал набирал немалую огласку и быстро «наращивал» аудиторию», — говорится в сообщении.

В ходе проведенных санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленницы мобильный телефон с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили указанному лицу о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Гениальность» на IQ-тесте не равна способности осуществлять правосудие – Верховная Рада отменит требование о трети правильных ответов для конкурсантов у судьи

Требование для конкурсантов у судьи относительно не менее 75% верных ответов на IQ-тест уберут из закона.

При задержании военнообязанных полицейские должны немедленно сообщить родственникам о месте нахождения задержанного - заключение суда

Мужчина утверждал, что полицейские, выполняя обращение ТЦК, не сообщили его родным и близким о задержании.

Виктор Павлущик назначил заместителем председателя НАПК Дмитрия Калмыкова, претендовавшего на главу Агентства

До этого Дмитрий Калмыков принимал участие в конкурсе на главу НАПК, а теперь будет отвечать за формирование антикоррупционной политики.

Военное командование уполномочат обследовать укрытия всех форм собственности и обеспечить беспрепятственный доступ к ним населения

Комиссионные обследования военным командованием объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности могут касаться, в том числе, всех домов и земельных участков частной формы собственности, многоэтажных домов, принадлежащих совладельцам на праве совместной собственности.

В ГМС ответили, работает ли автоматическая проверка военно-учетных данных мужчин, желающих получить паспортные документы за границей

В Миграционной службе объяснили, могут ли паспортные сервисы за границей проверить действительность военно-учетного документа в автоматическом порядке путем взаимодействия между реестрами.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео