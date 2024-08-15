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На Рівненщині викрили адміністраторку Telegram-каналу, де публікували місця роздачі повісток

14:17, 15 серпня 2024
Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
На Рівненщині викрили адміністраторку Telegram-каналу, де публікували місця роздачі повісток
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На Рівненщині викрили адміністраторку телеграм-каналу, який здійснював  інформаційно-підривну діяльність на шкоду ЗСУ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що зловмисницею виявилась жителька Рівненської області. Вона створила та адмініструвала телеграм-канал, у якому дискредитувала законну діяльність ЗСУ та інших військових формувань у період дії воєнного стану.

«В онлайн-режимі ресурс повідомляв про заходи, які проводять ТЦК та СП в регіоні.

Зокрема, учасники каналу «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

Через постійне оновлення інформації ТГ-канал набирав чималого розголосу та швидко «нарощував» аудиторію», — йдеться у повідомленні.

У ході проведених санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисниці мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили вказаній особі про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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