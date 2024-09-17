Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Львові засудили адміністратора Телеграм-каналу про місця роздачі повісток

20:02, 17 вересня 2024
Суд вирішив не відправляти його до в’язниці, призначивши іспитовий термін.
У Львові засудили адміністратора Телеграм-каналу про місця роздачі повісток
Фото: Армія.Inform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шевченківський районний суд Львова засудив адміністратора Телеграм-каналу, присвяченого місцям роздачі повісток.

У справі № 466/8390/24 йдеться про те, що впродовж пів року — з середини січня по кінець червня 2024 року, громадянин поширював у відкритому Telegram-каналі, із понад 1700 підписниками, точну годину і місце розташування військовослужбовців ТЦК.

"Поширення інформації щодо місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП перешкоджало законній діяльності. Це призводить до розкриття форм та методів виконання мобілізаційного плану, зриву мобілізаційних заходів, а також підривають авторитет ЗСУ у суспільстві. Це сприяло ухиленню громадянами від виконання визначених Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" обов’язків" — йдеться у вироку.

Між підсудним та прокурором була підписана та затверджена угода про визнання винуватості.

За умовами договору він повністю визнав свою вину. Відтак суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначили пʼять років позбавлення волі, однак звільнили від покарання та призначили два роки іспитового строку.

Телефон, яким користувався чоловік, конфіскували в дохід держави. Ноутбук обвинуваченому повернули.

Раніше ми писали, що на Рівненщині викрили адміністраторку Telegram-каналу, де публікували місця роздачі повісток. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени Вищої ради правосуддя хочуть працювати і після закінчення строку своїх повноважень – до моменту поки не оберуть нових членів ВРП

У ВРП кажуть про необхідність забезпечення інституційної безперервності роботи Вищої ради правосуддя.

Повноваження прокурора вищого рівня на скасування постанови про закриття провадження і обрахунок строку досудового розслідування – позиція ОП ККС ВС

Період з моменту прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, до моменту скасування такої постанови прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування.

Верховна Рада прийняла закон про обрання нового керівництва митниці за участі міжнародних експертів

Верховна Рада прийняла в цілому закон про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

Міноборони видасть наказ щодо заборони мобілізації до 25 років, доки не прийнято відповідний закон – депутати

Доки Верховна Рада не прийняла закон, Міноборони видасть наказ про неможливість мобілізації осіб 18-25 років, які мають статус обмежено придатних.

Парламент прийняв в першому читанні законопроект, який дозволяє служити у ГУР іноземцям

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, за яким на службу до розвідки зможуть приймати іноземців.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді