У Львові засудили адміністратора Телеграм-каналу про місця роздачі повісток

Суд вирішив не відправляти його до в’язниці, призначивши іспитовий термін.

Фото: Армія.Inform

Шевченківський районний суд Львова засудив адміністратора Телеграм-каналу, присвяченого місцям роздачі повісток.



У справі № 466/8390/24 йдеться про те, що впродовж пів року — з середини січня по кінець червня 2024 року, громадянин поширював у відкритому Telegram-каналі, із понад 1700 підписниками, точну годину і місце розташування військовослужбовців ТЦК.

"Поширення інформації щодо місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП перешкоджало законній діяльності. Це призводить до розкриття форм та методів виконання мобілізаційного плану, зриву мобілізаційних заходів, а також підривають авторитет ЗСУ у суспільстві. Це сприяло ухиленню громадянами від виконання визначених Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" обов’язків" — йдеться у вироку.

Між підсудним та прокурором була підписана та затверджена угода про визнання винуватості.

За умовами договору він повністю визнав свою вину. Відтак суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначили пʼять років позбавлення волі, однак звільнили від покарання та призначили два роки іспитового строку.

Телефон, яким користувався чоловік, конфіскували в дохід держави. Ноутбук обвинуваченому повернули.

Раніше ми писали, що на Рівненщині викрили адміністраторку Telegram-каналу, де публікували місця роздачі повісток.

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