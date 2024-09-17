На обов'язкове тестування англійської в НАУ поскаржилися в МОН

НАУ запроваджує тестування англійської мови, на що ГО «Червоний Губер» звинувачує університет в порушенні прав студентів.

Джерело фото: НАУ

Громадська організація «Червоний Губер» звернулася до Міністерства освіти України з приводу введення обов'язкового тестування знань англійської мови для студентів Національного авіаційного університету (НАУ). Організація вважає, що це порушує права студентів.

Про це стало відомо з листа до МОН, опублікованого виконувачкою обов’язків ректора НАУ Ксенією Семеновою. У листі зазначається, що тестування на знання англійської мови є важливим аспектом інженерної освіти, міжнародної мобільності, стажувань у престижних компаніях та запрошень західних професорів.

«Інженерна освіта неможливо без знання англійської. Міжнародна мобільність і стажування в хороших компаніях неможливі без знання англійської. Запрошення західних професорів неможливе без знання студентами англійської», — підкреслила Семенова. Вона пояснила, що різний рівень знання англійської серед студентів після школи потребує індивідуального підходу, і введення тестування допомагає вирівняти рівень підготовки.

Семенова також зазначила, що тестування не передбачає оцінювання, а є частиною нормальної практики у багатьох університетах. Водночас вона визнала, що не всі студенти задоволені нововведенням, особливо ті, хто вступив до університету лише заради диплома.

Очільниця НАУ розкритикувала «Червоний Губер», назвавши їх дії «шкідливими» і «маразмом, що переходить межі». Семенова також додала, що відповідь на лист МОН буде сформульована з допомогою ChatGPT, заявивши, що її команда «більш нема чим зайнятись».

Міністерство освіти України наразі розглядає запит «Червоного Губера» і чекає на пояснення від НАУ щодо запровадженого тестування.

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