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Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Європейської комісії — список

12:16, 17 вересня 2024
У новому складі комісії вдалося збільшити кількість жінок.
Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Європейської комісії — список
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 17 вересня представила новий склад ЄК. Про це повідомляє The Guardian.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості гендерного балансу.

Вона призначила жінок на чотири з шести посад виконавчих віце-президентів.

Новий склад Європейській комісії:

Виконавчі віце-президенти:

  • Тереза Рібера (Іспанія): Чистий, справедливий і конкурентний перехід
  • Хенна Вірккунен (Фінляндія): Технічний суверенітет, безпека і демократія
  • Стефан Сежурне (Франція): Процвітання та промислова стратегія
  • Кая Каллас (Естонія): Верховний представник у закордонних справах
  • Роксана Мінзату (Румунія): Люди, навички та готовність
  • Раффаеле Фітто (Італія): Згуртованість та реформи

Інші ключові посади:

  • Олівер Вархелі (Угорщина) - кандидат на посаду комісара, але його кандидатура може зіткнутися з опором в Європарламенті.
  • Магнус Бруннер (Австрія) - міністр внутрішніх справ та міграції.
  • Валдіс Домбровскіс (Латвія) - комісар з питань економіки та продуктивності.
  • Дан Йоргенсен (Данія) - комісар з питань енергетики та житлового господарства.
  • Майкл МакГрат (Ірландія) - комісар з питань демократії, правосуддя та верховенства права.
  • Джессіка Росуолл (Швеція) - комісар з питань навколишнього середовища, стійкості водних ресурсів та конкурентоспроможної циркулярної економіки.
  • Вопке Хьокстра (Нідерланди) - комісар з питань клімату, нульового викиду парникових газів та чистого зростання.
  • Андрюс Кубілюс (Литва) - комісар з питань оборони та космосу.

Кандидатури мають пройти слухання в комітетах Європарламенту, а потім відбудеться голосування за затвердження всього складу комісії.

Очікується, що деякі кандидати будуть затверджені без проблем, тоді як інші можуть поставати перед труднощами.

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