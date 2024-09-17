Урсула фон дер Ляен представила новый состав Европейской комиссии — список

В новом составе комиссии удалось увеличить количество женщин.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 17 сентября представила новый состав ЕК. Об этом сообщает The Guardian.

Урсула фон дер Ляен отметила важность гендерного баланса.

Она назначила женщин на четыре из шести должностей исполнительных вице-президентов.

Новый состав Европейской комиссии:

Исполнительные вице-президенты:

Тереза ​​Рибера (Испания): Чистый, справедливый и конкурентный переход

Хенна Вирккунен (Финляндия): Технический суверенитет, безопасность и демократия

Стефан Сежурное (Франция): Процветание и промышленная стратегия

Кая Каллас (Эстония): Верховный представитель по иностранным делам

Роксана Минзату (Румыния): Люди, навыки и готовность

Раффаэле Фитто (Италия): Сплоченность и реформы

Другие ключевые должности:

Оливер Вархели (Венгрия) – кандидат на должность комиссара, но его кандидатура может столкнуться с сопротивлением в Европарламенте.

Магнус Бруннер (Австрия) – министр внутренних дел и миграции.

Валдис Домбровскис (Латвия) – комиссар по вопросам экономики и производительности.

Дан Йоргенсен (Дания) – комиссар по вопросам энергетики и жилищного хозяйства.

Майкл МакГрат (Ирландия) – комиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права.

Джессика Росуолл (Швеция) – комиссар по вопросам окружающей среды, устойчивости водных ресурсов и конкурентоспособной циркулярной экономике.

Вопке Хекстра (Нидерланды) – комиссар по вопросам климата, нулевого выброса парниковых газов и чистого роста.

Андрюс Кубилюс (Литва) – комиссар по обороне и космосу.

Кандидатуры должны пройти слушания в комитетах Европарламента, а затем пройдет голосование за утверждение всего состава комиссии.

Ожидается, что некоторые кандидаты будут утверждены без проблем, в то время как другие могут стоять перед трудностями.

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