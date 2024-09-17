Правоохранители расследуют казнь мечом украинского военного оккупантами

Правоохранители проверяют фото казни украинского военного, опубликованные в Telegram.

Правоохранители начали расследование казни украинского военного, которую, по сообщениям, совершили представители российской армии в Донецкой области. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

17 сентября в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии, на которых видно, что меч с надписью «За Курск» воткнут в грудь украинского военного. Этот инцидент, произошедший в городе Новогродовка, возмутил общественность.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато расследование согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Генеральный прокурор Андрей Костин подчеркнул: «Преступный режим продолжает целенаправленную политику уничтожения всего украинского, демонстрируя свою жестокость и цинично попирая любые цивилизованные нормы. Наша цель - найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый случай».

На данный момент проводятся неотложные следственные и розыскные действия для установления обстоятельств и виновных лиц. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также направлены запросы в соответствующие компетентные службы и учреждения.

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