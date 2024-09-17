Правоохоронці розслідують страту мечем українського військового окупантами

Правоохоронці перевіряють фото страти українського військового, опубліковані в Telegram.

Правоохоронці розпочали розслідування страти українського військового, яку, за повідомленнями, здійснили представники російської армії на Донеччині. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

17 вересня в одному з Telegram-каналів були опубліковані фотографії, на яких видно, що меч із написом «За Курськ» встромлено в груди українського військового. Цей інцидент, що стався в місті Новогродівка, збурив громадськість.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочато розслідування згідно з ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Генеральний прокурор Андрій Костін підкреслив: «Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику знищення всього українського, демонструючи свою жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цивілізовані норми. Наша мета — знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен випадок».

На даний момент проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії для встановлення обставин і винних осіб. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також направлені запити до відповідних компетентних служб та установ.

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