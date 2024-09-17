Виконувачку обов’язків голови Фастівської МСЕК викрили на вимаганні 10 тисяч доларів за встановлення чоловіку 3-ї групи інвалідності

Військовозобов’язаного проінструктували, як треба поводитись і рухатись, щоб лікарі повірили, що у нього справді є проблеми з ногою.

Виконувачці обов’язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК повідомлено про підозру у вимаганні 10 тисяч доларів за встановлення 3-ї групи інвалідності. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як встановило слідство, посадовиця пообіцяла за 10 тисяч доларів допомогти у встановленні 50-річному чоловіку 3-ї групи інвалідності. Однак насправді він за станом здоров’я не мав права на групу інвалідності.

Так, за домовленістю з головою МСЕК чоловіка фіктивно оформили на стаціонар лікарні, де він мав проходити необхідні обстеження.

У прокуратурі додали, що військовозобов’язаного чоловіка проінструктували, як треба поводитись і рухатись, щоб лікарі повірили, що у нього справді є проблеми з ногою.

Під час одержання 10 тисяч доларів виконувачку обов’язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі затриманій повідомлено про підозру.

Крім того, Шевченківським районним судом міста Києва щодо підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 757 тисяч гривень.

Слідством встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.