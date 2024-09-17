Данило Гетманцев вважає, що у проекті бюджету на 2025 рік треба розібратися з показником інфляції, який відрізняється від прогнозу Нацбанку

За даними Нацбанку інфляція на кінець 2025 року складатиме 6,6%, а у проекті бюджету – 9,5% – Данило Гетманцев вважає, що потрібно усунути потенційний конфлікт.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев зауважив, що проект Державного бюджету на 2025 рік, який подав Кабміну, містить ризики потенційного конфлікту між монетарною та фіскальною політикою.

«Бюджет песимізму. Він викликає багато питань навіть з урахуванням свого реалізму і зрозумілості мотивів авторів.

Тому, вважаю деякі з них треба обговорити публічно, а деякі ні.

Почнемо з макропрогнозу.

Прогноз інфляції є одним з найбільших ризиків виконання бюджету. Не тому що інфляція висока або низька. Вона різна.

За НБУ інфляція на кінець 2025 року - складає 6,6%, а середня по року - 8,2%.

За КМ інфляція на кінець року 9,5%, а середня 9,7%.

Цей потенційний конфлікт між монетарною та фіскальною політикою необхідно усунути вже зараз, до прийняття бюджету» - зазначив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у проекті закону про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії – поки невідомо. Крім того, норма про виплату премій суперечить закону про судоустрій.

Автор: Наталя Мамченко

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