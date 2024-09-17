Даниил Гетманцев считает, что в проекте бюджета на 2025 год нужно разобраться с показателем инфляции, отличающимся от прогноза Нацбанка

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев отметил, что поданный Кабмином проект Государственного бюджета на 2025 год содержит риски потенциального конфликта между монетарной и фискальной политикой.
«Бюджет пессимизма. Он вызывает многие вопросы даже с учетом своего реализма и понятности мотивов авторов.
Поэтому, считаю, некоторые из них надо обсудить публично, а некоторые нет.
Начнем с макропрогноза.
Прогноз инфляции является одним из самых больших рисков выполнения бюджета. Не потому что инфляция высокая или низкая. Она разная.
При НБУ инфляция на конец 2025 года – составляет 6,6%, а средняя по году – 8,2%.
По КМ инфляция к концу года 9,5%, а средняя 9,7%.
Этот потенциальный конфликт между монетарной и фискальной политикой необходимо устранить уже сейчас до принятия бюджета» - отметил Даниил Гетманцев.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в проекте закона о госбюджете на 2025 год предлагают установить выплату премий судьям местных судей до 40% оклада, но откуда будут брать средства на эти премии – пока неизвестно. Кроме того, норма о выплате премий противоречит закону о судоустройстве.
Автор: Наталья Мамченко
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