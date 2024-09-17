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Даниил Гетманцев считает, что в проекте бюджета на 2025 год нужно разобраться с показателем инфляции, отличающимся от прогноза Нацбанка

11:52, 17 сентября 2024
По данным Нацбанка, инфляция на конец 2025 года будет составлять 6,6%, а в проекте бюджета – 9,5% – Даниил Гетманцев считает, что нужно устранить потенциальный конфликт.
Даниил Гетманцев считает, что в проекте бюджета на 2025 год нужно разобраться с показателем инфляции, отличающимся от прогноза Нацбанка
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев отметил, что поданный Кабмином проект Государственного бюджета на 2025 год содержит риски потенциального конфликта между монетарной и фискальной политикой.

«Бюджет пессимизма. Он вызывает многие вопросы даже с учетом своего реализма и понятности мотивов авторов.

Поэтому, считаю, некоторые из них надо обсудить публично, а некоторые нет.

Начнем с макропрогноза.

Прогноз инфляции является одним из самых больших рисков выполнения бюджета. Не потому что инфляция высокая или низкая. Она разная.

При НБУ инфляция на конец 2025 года – составляет 6,6%, а средняя по году – 8,2%.

По КМ инфляция к концу года 9,5%, а средняя 9,7%.

Этот потенциальный конфликт между монетарной и фискальной политикой необходимо устранить уже сейчас до принятия бюджета» - отметил Даниил Гетманцев.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в проекте закона о госбюджете на 2025 год предлагают установить выплату премий судьям местных судей до 40% оклада, но откуда будут брать средства на эти премии – пока неизвестно. Кроме того, норма о выплате премий противоречит закону о судоустройстве.

Автор: Наталья Мамченко 

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Даниил Гетманцев считает, что в проекте бюджета на 2025 год нужно разобраться с показателем инфляции, отличающимся от прогноза Нацбанка

По данным Нацбанка, инфляция на конец 2025 года будет составлять 6,6%, а в проекте бюджета – 9,5% – Даниил Гетманцев считает, что нужно устранить потенциальный конфликт.

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