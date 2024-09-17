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Суд обязал священника освободить храм и предоставить свободный доступ к нему — детали дела

21:13, 17 сентября 2024
Религиозная община, которой на праве частной собственности принадлежит помещение Свято-Воскресенского храма, столкнулась с проблемами из-за того, что настоятель блокирует доступ к храму и препятствует инвентаризации церковного имущества.
Суд обязал священника освободить храм и предоставить свободный доступ к нему — детали дела
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Обязать бывшего руководителя религиозной общины не препятствовать пользованию помещением храма, освободить его и предоставить свободный доступ к нему – с такими исковыми требованиями в суд обратилась Религиозная Организация «Религиозная община Свято-Воскресенского Храма г. Красилов Хмельницкого района Хмельницкой Епархии Украинский Православной церкви». Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Релігійна громада зазначила, що їй на праві приватної власності належить приміщення Свято-Воскресенського храму у м. Красилові. 10 квітня 2023 року 1747 членів релігійної громади прийняли рішення  про зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях шляхом її переходу під канонічне підпорядкування Православної Церкви України з відповідним внесенням змін до статуту релігійної організації та зміни її найменування. Ці зміни зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Члени громади обрали нового керівника організації.

Заперечуючи достовірність і чинність цих документів, 23 червня 2023 року настоятель Свято-Воскресенського храму Української православної церкви не надав членам контрольно-ревізійної комісії, парафіяльної ради та представникам релігійної громади доступ до храму для проведення інвентаризації церковного майна, зачинив приміщення, не передав ключі й без будь-яких правових підстав займає його та перешкоджає релігійній громаді користуватися та розпоряджатися майном.

Красилівський районний суд Хмельницької області задовольнив позов. Керувався тим, що релігійна громада є власником приміщення храму, а відповідач чинить їй перешкоди у користуванні та вільному доступі до нього.

Настоятель храму подав апеляційну скаргу з проханням скасувати рішення суду першої інстанції та відмовити у позові. На його переконання, рішення членів релігійної громади від 10 квітня 2023 року про зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях є незаконним, а тому видані на його підставі документи не мають преюдиційного значення. Вказав, що він не створював перешкод у користуванні храмом.

Колегія суддів апеляційного суду зауважила, що за нормами чинного законодавства України власник майна може вимагати усунення будь-яких порушень свого права від інших осіб у спосіб, який вважає прийнятним. Один зі способів захисту порушеного права – вимога про усунення перешкод у здійсненні права користування майном. Власник може вимагати усунення будь-яких порушень його права, хоча ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння.

«Зібрані докази, зокрема показання свідків та матеріали проведених органами національної поліції перевірок, достовірно вказують на те, що починаючи з червня 2023 року попередній керівник релігійної організації настоятель Свято-Воскресенського храму Української православної церкви зачинив двері приміщення храму на замок і не допускає до нього членів Релігійної громади. За таких обставин суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що відповідач чинить перешкоди Релігійній громаді у користуванні належним їй нерухомим майном і вільному доступі до нього, внаслідок чого порушене право позивача має бути усунуто», – констатував апеляційний суд.

Відтак ХАС залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення місцевого суду – без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 677/1105/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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