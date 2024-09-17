В Киеве ликвидировали канал сбыта оружия и взрывчатки на 1,7 миллиона гривен

У злоумышленников изъято более 16 тысяч патронов и гранат.

Полиция Киева перекрыла канал нелегальной продажи оружия и взрывчатки, изъяв «товара» на сумму около 1,7 миллиона гривен. Трое жителей Киевской области организовали сеть по продаже автоматического оружия, взрывчатки и боеприпасов, которые продавали в столице во время личных встреч, а хранили на территории Киевской области. Об этом сообщила полиция Киева.

По словам начальника отдела Вадима Коломийца, злоумышленники выбрали стратегию конспирации, сохраняя нелегальный арсенал в гаражах и домовладениях родственников. В результате обысков правоохранители изъяли более 16 тысяч патронов различного калибра, 132 гранатометные выстрелы, 69 гранат, 2 противотанковые мины, 4 реактивные противотанковые гранаты, 2 автомата, 1 пулемет и 5 кг артиллерийского пороха.

Стоимость изъятых материалов на черном рынке оценивается в почти 1,7 миллиона гривен. Один из фигурантов уже получил подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Другим подозреваемым также планируют вручить подозрения.

Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить происхождение изъятых предметов и выявить возможных сообщников задержанных лиц.

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