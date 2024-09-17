В Литве хотят ввести штрафы за хранение нацистской и советской символики

Законопроект предлагает не только запретить распространение и демонстрацию нацистской и советской символики на территории Литвы, но и ее ввоз или транзит через страну.

В Литве планируют усилить наказание за хранение нацистской и советской символики, которое имеет целью их распространение. Об этом сообщает LRT.

Соответствующий законопроект о штрафах был зарегистрирован в апреле.

Документ предлагает не только запретить распространение и демонстрацию нацистской и советской символики на территории Литвы, но и ее ввоз или транзит через страну.

Законопроект поддержал Министерство культуры Литвы.

Там отметили, что административную ответственность также следует предусмотреть для тех, кто сохраняет такую ​​символику с целью ее распространения.

«Поскольку изменения затрагивают перевозку нацистской и советской символики, министерство предлагает предоставить литовским таможенникам полномочия возбуждать дела об административных правонарушениях, проводить расследования и составлять протоколы. Пока этими вопросами занимаются полиция и Служба охраны госграницы», - говорится в сообщении.

Если правительство Литвы поддержит документ, он будет возвращен для дальнейшего рассмотрения в парламент.

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