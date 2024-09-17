У Литві хочуть запровадити штрафи за зберігання нацистської та радянської символіки

Законопроект пропонує не лише заборонити поширення і демонстрацію нацистської та радянської символіки на території Литви, а і її ввезення або транзит через країну.

У Литві планують посилити покарання за зберігання нацистської та радянської символіки, яке має на меті їхнє поширення. Про це повідомляє LRT.

Відповідний законопроект про штрафи зареєстрували у квітні.

Документ пропонує не лише заборонити поширення і демонстрацію нацистської та радянської символіки на території Литви, а і її ввезення або транзит через країну.

Законопроект підтримало Міністерство культури Литви.

Там зазначили, що адміністративну відповідальність також потрібно передбачити для тих, хто зберігає таку символіку з метою її поширення.

«Оскільки зміни зачіпають перевезення нацистської та радянської символіки, міністерство пропонує надати литовським митникам повноваження порушувати справи про адміністративні правопорушення, проводити розслідування і складати протоколи. Наразі цими питаннями займаються поліція і Служба охорони держкордону», - йдеться у повідомленні.

Якщо уряд Литви підтримає документ, його повернуть для подальшого розгляду до парламенту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.