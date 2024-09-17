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Укрзалізниця оновила розклад міжнародних поїздів через повені в Європі

11:56, 17 вересня 2024
Укрзалізниця адаптувала розклад поїздів через затоплені європейські маршрути.
Укрзалізниця оновила розклад міжнародних поїздів через повені в Європі
Джерело фото: MIGnews.ua
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Через триваючі повені в Європі компанія «Укрзалізниця» оновила розклад міжнародних поїздів станом на ранок 17 вересня. Про це пише пресслужба компанії.

Поїзд за маршрутом Відень – Київ – Відень наразі курсує як Будапешт – Київ – Будапешт. Аналогічно, рейс Відень – Чоп – Відень, що обслуговується угорськими вагонами класу Інтерсіті, також змінено на Будапешт – Чоп – Будапешт.

Рейс Прага – Перемишль – Прага відновлено через обʼїзний маршрут через станцію Петровіце-у-Карвіне, без заїзду в Остраву. Маршрут Прага – Чоп – Прага продовжить курсувати з незначним запізненням через обʼїзди.

На ділянці між Захонню і Тужером для поїздів 146 Чоп – Будапешт і 644 Дебрецен – Мукачево організовано автобусний трансфер, що координують угорські спеціалісти.

Поїзди, що курсують між Україною та Варшавою, Хелмом, Перемишлем, Кошице, Будапештом, Захоні та Кишиневом, їздять за розкладом.

Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка. 

У Польщі введено надзвичайний стан через повені. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені. 

Ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.

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