У Польщі введено надзвичайний стан через повені

Прорив дамби викликав серйозні затоплення.

Уряд Польщі оголосив стан стихійного лиха у зв’язку з масштабними повенями, які охопили країну. Основним інцидентом стало прорив дамби у водосховищі в Нижній Сілезії, що призвело до серйозних затоплень.

Про це повідомляє Polsat News. Прем'єр-міністр Дональд Туск під час засідання уряду зазначив, що було ухвалено рішення про введення надзвичайного стану для оперативного реагування на катастрофу.

«Я скликав це засідання, щоб якомога швидше прийняти постанову про введення стану стихійного лиха», – сказав Туск. Детальний перелік районів, що підлягають надзвичайному стану, буде оприлюднено у Вроцлаві, де також розпочнеться засідання кризового штабу.

Введення стану стихійного лиха передбачає можливість евакуації населення в разі безпосередньої загрози життю людей, а також тимчасове обмеження прав і свобод, включаючи заборону перебування в певних зонах.

Міністр клімату та навколишнього середовища Пауліна Генніг-Клоска додала, що введення надзвичайного стану дозволить залучити більше ресурсів для подолання наслідків повені.

Відомо, що через прорив дамби між водосховищами Тополя і Козельно у Нижній Сілезії було оголошено про негайну евакуацію частини міста Пачкув на південному заході Польщі.

На підтримку постраждалих від повені уряд виділить один мільярд злотих з резерву.

Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені.

Ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.