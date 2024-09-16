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В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения

18:19, 16 сентября 2024
Прорыв дамбы вызвал серьезные затопления.
В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения
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Правительство Польши объявило состояние стихийного бедствия в связи с масштабными наводнениями, которые охватили страну. Основным инцидентом стал прорыв дамбы в водохранилище в Нижней Силезии, что привело к серьезным затоплениям.

Об этом сообщает Polsat News. Премьер-министр Дональд Туск во время заседания правительства отметил, что было принято решение о введении чрезвычайного положения для оперативного реагирования на катастрофу.

«Я созвал это заседание, чтобы как можно скорее принять постановление о введении состояния стихийного бедствия», - сказал Туск. Подробный перечень районов, подлежащих чрезвычайному положению, будет обнародован во Вроцлаве, где также начнется заседание кризисного штаба.

Введение состояния стихийного бедствия предусматривает возможность эвакуации населения в случае непосредственной угрозы жизни людей, а также временное ограничение прав и свобод, включая запрет пребывания в определенных зонах.

Министр климата и окружающей среды Паулина Генниг-Клоска добавила, что введение чрезвычайного положения позволит привлечь больше ресурсов для преодоления последствий наводнения.

Известно, что из-за прорыва дамбы между водохранилищами Тополь и Козельно в Нижней Силезии было объявлено о немедленной эвакуации части города Пачкув на юго-западе Польши.

На поддержку пострадавших от наводнения правительство выделит один миллиард злотых из резерва.

Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.

Мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.

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