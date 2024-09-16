Комитет одобрил законопроект о запрете мобилизации до 25 лет

Теперь Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете мобилизации до 25 лет во втором чтении.

Парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрел и единогласно поддержал для принятия в целом как закона законопроект 11379 о запрете мобилизации до 25 лет. Об этом сообщил соавтор законопроекта Алексей Гончаренко.

Он отметил, что этот законопроект остановит мобилизацию ограниченно годных до 25 лет и позволит уволиться со службы тем ограниченно годным до 25 лет, кого уже успели мобилизовать.

По его словам, также поддержано изъятие нормы, которая имела риски двойного толкования о том, что уже мобилизованные лица до 25 лет могут быть уволены с военной службы. В конце концов, комитет поддержал исключение слова «могут».

«Итак, теперь те ограниченно пригодные, кого успели мобилизовать, получают безусловное право на увольнение в случае их желания» - отметил Гончаренко.

Напомним, Верховная Рада 3 сентября приняла за основу законопроект 11379, который не позволяет мобилизовать мужчин до 25 лет, признанных ограниченно пригодными к вступлению в силу закона об отмене статуса ограниченно пригодных. Если же таких мужчин уже успели мобилизовать – они смогут уволиться в запас.

Напомним, несмотря на позиции Минобороны и Генштаба ВСУ, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил внести доработанный законопроект №11379-д, устраняющий правовую коллизию, позволяющую мобилизовать военнообязанных до 25-летнего возраста.

Автор: Наталя Мамченко

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