На Netflix подали в суд и обвинили в плагиате из-за сериала «Игра в кальмара» — в чем дело

Индийский режиссер Сохам Шах заявил, что «Игра в кальмара» является плагиатом его фильма «Удача» 2009 года.

На стриминговую платформу Netflix подали в суд. Все из-за сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает Independent.

Так, индийский режиссер Сохам Шах обвинил создателей сериала в плагиате. Он заявил, что формат популярной франшизы был скопирован.

Он заявил, что «Игра в кальмара» является плагиатом его фильма «Удача» 2009 года.

По его мнению, происходящие в сериале персонажи и события являются копией сюжета его ленты.

Режиссер заявил, что платформа Netflix нарушила его авторские права. Он требует возмещения ущерба и даже запрета показа сериала.

Сохам обратился в федеральный суд Нью-Йорка с иском.

«Основной сюжет, персонажи, темы, настроение, обстоятельства и последовательность событий в «Игре в кальмара» удивительно похожи на «Удачу», исключающую любую вероятность простого совпадения», – говорится в иске.

Картина Шаха «Удача» снята на хинди. В ней изображена история отчаявшихся людей, задолжавших большие суммы. Чтобы вернуть долги, они соглашаются принять участие в соревнованиях, за победу в которых им обещают деньги. Во время соревнований участники узнают, что проигрыш – это смерть.

Представители Netflix заверили, что обвинения о плагиате необоснованны и неправдивы.

«Это заявление не имеет оснований. «Игра в кальмара» написана Хван Дон Хеком, и мы намерены решительно защищать проект», – отметили в компании.

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