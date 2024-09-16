На Netflix подали до суду та звинуватили у плагіаті через серіал «Гра в кальмара» — в чому справа

Індійський режисер Сохам Шах заявив, що «Гра в кальмара» є плагіатом його фільму «Удача» 2009 року.

На стримінгову платформу Netflix подали до суду. Все через серіал «Гра в кальмара». Про це повідомляє Independent.

Так, індійський режисер Сохам Шах звинуватив творців серіалу у плагіаті. Він заявив, що формат популярної франшизи був скопійований.

Він заявив, що «Гра в кальмара» є плагіатом його фільму «Удача» 2009 року.

На його думку, персонажі та події, що відбуваються у серіалі є копією сюжету його стрічки.

Режисер заявив, що платформа Netflix порушила його авторські права. Він вимагає відшкодування збитків та навіть заборони показу серіалу.

Сохам звернувся до федерального суду Нью-Йорка з позовом.

«Основний сюжет, персонажі, теми, настрій, обставини та послідовність подій у «Грі в кальмара» напрочуд схожі на «Удачу», що виключає будь-яку ймовірність простого збігу», – йдеться у позові.

Картина Шаха «Удача» знята на хінді. В ній зображено історію зневірених людей, які заборгували великі суми. Аби повернути борги, вони погоджуються взяти участь у змаганнях, за перемогу у яких, їм обіцяють гроші. Під час проведення змагань учасники дізнаються, що програш – це смерть.

Представники Netflix запевнили, що звинувачення про плагіат – необґрунтовані та неправдиві.

«Ця заява не має підґрунтя. «Гра в кальмара» написана Хван Дон Хеком, і ми маємо намір рішуче захищати проєкт», – наголосили в компанії.

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