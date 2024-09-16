Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

На Netflix подали до суду та звинуватили у плагіаті через серіал «Гра в кальмара» — в чому справа

17:21, 16 вересня 2024
Індійський режисер Сохам Шах заявив, що «Гра в кальмара» є плагіатом його фільму «Удача» 2009 року.
На Netflix подали до суду та звинуватили у плагіаті через серіал «Гра в кальмара» — в чому справа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На стримінгову платформу Netflix подали до суду. Все через серіал «Гра в кальмара». Про це повідомляє Independent.

Так, індійський режисер Сохам Шах звинуватив творців серіалу у плагіаті. Він заявив, що формат популярної франшизи був скопійований.

Він заявив, що «Гра в кальмара» є плагіатом його фільму «Удача» 2009 року.

На його думку, персонажі та події, що відбуваються у серіалі є копією сюжету його стрічки.

Режисер заявив, що платформа Netflix порушила його авторські права. Він вимагає відшкодування збитків та навіть заборони показу серіалу.

Сохам звернувся до федерального суду Нью-Йорка з позовом.

«Основний сюжет, персонажі, теми, настрій, обставини та послідовність подій у «Грі в кальмара» напрочуд схожі на «Удачу», що виключає будь-яку ймовірність простого збігу», – йдеться у позові.

Картина Шаха «Удача» знята на хінді. В ній зображено історію зневірених людей, які заборгували великі суми. Аби повернути борги, вони погоджуються взяти участь у змаганнях, за перемогу у яких, їм обіцяють гроші. Під час проведення змагань учасники дізнаються, що програш – це смерть.

Представники Netflix запевнили, що звинувачення про плагіат – необґрунтовані та неправдиві.

«Ця заява не має підґрунтя. «Гра в кальмара» написана Хван Дон Хеком, і ми маємо намір рішуче захищати проєкт», – наголосили в компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет схвалив законопроект про заборону мобілізації до 25 років

Тепер Верховна Рада розгляне законопроект про заборону мобілізації до 25 років у другому читанні.

Мінфін пропонує виплачувати суддям премії до 40% посадового окладу на місяць

У законі про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії і як це узгоджується із законом про судоустрій – поки невідомо.

Прокурорам у 2025 році збільшать прожитковий мінімум для розрахунку зарплати, а фінансування прокуратури зросте на 3,56 млрд грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.

Фінансування судової влади у 2025 році залишиться на рівні поточного року – проект бюджету

Заморожений прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів залишиться на рівні 2102 грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції