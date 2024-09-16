Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Комітет схвалив законопроект про заборону мобілізації до 25 років

17:22, 16 вересня 2024
Тепер Верховна Рада розгляне законопроект про заборону мобілізації до 25 років у другому читанні.
Комітет схвалив законопроект про заборону мобілізації до 25 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський Комітет з питань нацбезпеки і оборони розглянув і одноголосно підтримав для прийняття в цілому як закону законопроект 11379-д про заборону мобілізації до 25 років. Про це повідомив співавтор законопроекту Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що цей законопроект зупинить мобілізацію обмежено придатних до 25 років і дасть можливість звільнитись зі служби тим обмежено придатним до 25, кого вже встигли мобілізувати.

За його словами, також підтримано вилучення норми, яка мала ризики подвійного тлумачення про те, що вже мобілізовані особи до 25 років можуть бути звільнені з військової служби. Врешті комітет підтримав виключення слова «можуть».

«Тож тепер ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення в разі їхнього бажання» - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня прийняла за основу законопроект законопроект 11379, який не дозволяє мобілізувати чоловіків до 25 років, визнаних обмежено придатними до вступу в силу закону про скасування статусу обмежено придатних. Якщо ж таких чоловіків вже встигли мобілізувати – вони зможуть звільнитися у запас.

Нагадаємо, незважаючи на позиції Міноборони і Генштабу ЗСУ,  Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вирішив внести доопрацьований законопроект №11379-д, що усуває правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку. 

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет схвалив законопроект про заборону мобілізації до 25 років

Тепер Верховна Рада розгляне законопроект про заборону мобілізації до 25 років у другому читанні.

Мінфін пропонує виплачувати суддям премії до 40% посадового окладу на місяць

У законі про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії і як це узгоджується із законом про судоустрій – поки невідомо.

Прокурорам у 2025 році збільшать прожитковий мінімум для розрахунку зарплати, а фінансування прокуратури зросте на 3,56 млрд грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.

Фінансування судової влади у 2025 році залишиться на рівні поточного року – проект бюджету

Заморожений прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів залишиться на рівні 2102 грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції