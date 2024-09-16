Комітет схвалив законопроект про заборону мобілізації до 25 років

Тепер Верховна Рада розгляне законопроект про заборону мобілізації до 25 років у другому читанні.

Парламентський Комітет з питань нацбезпеки і оборони розглянув і одноголосно підтримав для прийняття в цілому як закону законопроект 11379-д про заборону мобілізації до 25 років. Про це повідомив співавтор законопроекту Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що цей законопроект зупинить мобілізацію обмежено придатних до 25 років і дасть можливість звільнитись зі служби тим обмежено придатним до 25, кого вже встигли мобілізувати.

За його словами, також підтримано вилучення норми, яка мала ризики подвійного тлумачення про те, що вже мобілізовані особи до 25 років можуть бути звільнені з військової служби. Врешті комітет підтримав виключення слова «можуть».

«Тож тепер ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення в разі їхнього бажання» - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня прийняла за основу законопроект законопроект 11379, який не дозволяє мобілізувати чоловіків до 25 років, визнаних обмежено придатними до вступу в силу закону про скасування статусу обмежено придатних. Якщо ж таких чоловіків вже встигли мобілізувати – вони зможуть звільнитися у запас.

Нагадаємо, незважаючи на позиції Міноборони і Генштабу ЗСУ, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вирішив внести доопрацьований законопроект №11379-д, що усуває правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку.

Автор: Наталя Мамченко

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