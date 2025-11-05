Практика судів
Рада врегулювала порядок виплат родинам загиблих Героїв — кошти ділитимуть рівними частинами

13:20, 5 листопада 2025
Парламент ухвалив закон щодо щомісячних виплат членам сімей загиблих Героїв.
Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому Закон України №13164 «Про внесення зміни до статті 4 Закону України “Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян”».

Документ має соціальний характер та усуває прогалини, що зумовлюють громадян звертатися до суду щодо невизначеності розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї загиблих громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Законом передбачається, що двом та більше членам сімей загиблих громадян з числа визначених осіб, щомісячна грошова виплата призначається і виплачується рівними частинами.

Крім того, закон підвищує розмір щомісячної грошової виплати членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – з однієї до півтори мінімальної заробітної плати.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

