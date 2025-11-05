Рада врегулювала порядок виплат родинам загиблих Героїв — кошти ділитимуть рівними частинами

Парламент ухвалив закон щодо щомісячних виплат членам сімей загиблих Героїв.

Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому Закон України №13164 «Про внесення зміни до статті 4 Закону України “Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян”».

Документ має соціальний характер та усуває прогалини, що зумовлюють громадян звертатися до суду щодо невизначеності розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї загиблих громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Законом передбачається, що двом та більше членам сімей загиблих громадян з числа визначених осіб, щомісячна грошова виплата призначається і виплачується рівними частинами.

Крім того, закон підвищує розмір щомісячної грошової виплати членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – з однієї до півтори мінімальної заробітної плати.

