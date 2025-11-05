Рада урегулировала порядок выплат семьям погибших Героев — средства будут делиться равными частями

Парламент принял закон о ежемесячных выплатах членам семей погибших Героев.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Закон Украины №13164 «О внесении изменения в статью 4 Закона Украины “О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан”».

Документ имеет социальный характер и устраняет пробелы, которые заставляли граждан обращаться в суд из-за неопределенности размера ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи погибших граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Законом предусматривается, что двум и более членам семей погибших граждан из числа указанных лиц ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается равными частями.

Кроме того, закон повышает размер ежемесячной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, — с одной до полутора минимальных заработных плат.

