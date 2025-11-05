Рада вдосконалила систему контролю за лікарняними: з’явиться постійна можливість паперових листків

Парламент удосконалив порядок видачі лікарняних і контролю за ними.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон 13062 «Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”» щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування.

Раніше ми повідомляли, що за результатами проведеної уповноваженими особами перевірки, Пенсійний фонд зможе вимагати від закладів охорони здоров’я усунення порушень, або ж повернення коштів виплачених за листком непрацездатності, визнаним необґрунтованим.

Закон:

- удосконалює процес проведення перевірок видачі та обґрунтованості продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування;

- уточнює механізм компенсації сум страхової виплати у разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності та оскарження вимоги на компенсацію;

- передбачає можливість використання, в окремих випадках, паперових листків непрацездатності не на час дії воєнного стану, а на постійній основі;

- передбачає, що порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності в електронному реєстрі листків непрацездатності, обставини та випадки оформлення листків непрацездатності у паперовій формі встановлюється центральним органом виконавчої̈ влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з уповноваженим органом управління.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.